Juventus, Mandragora all'Udinese per 20 milioni

Addio Mandragora, o magari arrivederci. Il centrocampista napoletano classe 1997 passa a titolo definitivo all'Udinese: la Juve lo ha venduto ai friulani per 20 milioni, ma si è assicurato il diritto di recompra fissato a 24. Questo significa che se il mediano dovesse andare oltre le attuali aspettative, che hanno indotto Marotta a non reintegrarlo in rosa dopo il prestito al Crotone, né a cederlo di nuovo a titolo temporaneo, i campioni d'Italia lo riprenderanno.



Nell'affare che ha portato Mandragora a Udine non sono rientrati al momento né Cerri, né Audero: sia per il centravanti che per il portiere, tuttavia, le trattative sono aperte e presto altri due giocatori attualmente di proprietà della Juventus potrebbero vestire un altro bianconero.