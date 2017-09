Juventus, Manchester City e Psg: parte l'assalto a Iniesta

Don Andres frena bruscamente e apertamente la sua personale pratica di prolungamento con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Se interrogato dai media catalani il presidente del Barcellona Bartomeu aveva parlato addirittura di un principio di accordo raggiunto, Iniesta al rientro dalla Nazioanle all'aeroporto el Prat ha smentito il numero 1 blaugrana.



Nessun principio di accordo. Una risposta che ha infiammato la stampa spagnola ma con il quotidiano catalano Sport che ha provato a stemperare la paura tra i tifosi del Barça - ancora feriti dall'addio di Neymar - facendo trapelare che per il prolungamento mancano ancora aspetti importanti della negoziazione come ad esempio la formula di un contratto rinnovabile anno per anno. Un punto di criticità che di fatto alimenta le speranze delle pretendenti.



Guardiola lo vorrebbe al City, così come l'ex compagno Dani Alves sta provando da quest'estate a convincerlo di sbarcare pure lui a Parigi. Occhio però alla Juve perché la coppia Marotta-Paratici è specializzata nei colpi a parametro zero di lusso: Pirlo, Pogba per il quale era stato pagato solo un piccolo indennizzo allo United, Llorente, Coman fino ad arrivare a Khedira. Parametri d'oro, quella qualità e quell'esperienza internazionale che potrebbe servire ai bianconeri per tornare sul tetto d'Europa. La prossima settimana la Juve al Camp Nou proverà il doppio colpo.