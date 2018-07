Juventus, lo United piomba su Mandzukic: Mourinho ci prova

Torna caldo, anzi caldissimo, il nome di Mario Mandzukic per il mercato in uscita della Juventus. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Express, infatti, l'attaccante croato dei bianconeri, in rete ieri sera nei quarti di finale contro la Danimarca, sarebbe finito nuovamente nel mirino di José Mourinho, che vorrebbe portarlo al Manchester United.

Già qualche tempo fa si era parlato di una possibile partenza di Mandzukic, che vorrebbe tornare ad agire da punta centrale ed era stato accostato anche al Milan, ma poi l'attaccante sembrava essersi convinto a restare. Ora però lo United è tornato a bussare alla porta dei bianconeri e se arrivasse l'offerta giusta... In Inghilterra scrivono che il giocatore arriverebbe ad Old Trafford come alternativa di primo livello a Romelu Lukaku e che sarebbe molto felice della possibilità di lavorare con Mourinho, a sua volta convinto della necessità di inserire in rosa giocatori d'esperienza dopo le partenze di Rooney e Carrick.

La trattativa non sarà semplice, molto dipenderà appunto dalla volontà dell'attaccante classe 1986, ma la Juventus di certo non chiude alla cessione. I bianconeri non faranno sconti, ma i Red Devils potrebbero inserire nell'affare Matteo Darmian, contropartita molto gradita a Massimiliano Allegri.