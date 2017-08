Juventus, Lemina ceduto al Southampton

Mario Lemina saluta la Juventus dopo una stagione e mezza. Il centrocampista gabonese, come riporta ESPN, è vicinissimo a passare al Southampton: il club inglese è pronto a pagare 18 milioni di euro più altri due di bonus legati a presenze. Su Lemina c'era anche lo Stoke City, ma il 23enne raggiungerà Gabbiadini ai Saints, visite mediche previste all'inizio della settimana prossima.



Arrivato ad agosto 2015 in prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto, avvenuto ad aprile dell'anno successivo per 11 milioni di euro, Lemina ha giocato 42 partite con la maglia bianconera segnando 3 gol.