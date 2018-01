Juventus, le mani su Han: intesa vicina con il Cagliari

Kwang-Song Han. E' questo il nuovo possibile colpo di mercato della Juventus. Secondo quanto riferisce Tuttosport i bianconeri hanno discusso con il Cagliari dell'attaccante nordcoreano di 19 anni, attualmente in prestito al Perugia, e l'intesa sarebbe ormai raggiunta



Marotta e Paratici intendono chiudere l'affare la prossima estate ma la trattativa potrebbe subire un'accelerata fin da subito (il giocatore continuerebbe comunque a vestire la maglia del Grifone fino al termine della stagione).



L'acquisto di Han, che nel campionato cadetto ha realizzato 7 gol in 16 presenze, rientrerebbe in una più ampia strategia da parte dei Campioni d'Italia interessati a espandersi nel mercato asiatico.