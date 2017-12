Juventus, "la partita Dybala tra agenti e diritti d'immagine"

Solo una decina di giorni fa, il Corriere della Sera parlava del viaggio di Mariano Dybala a Parigi per sondare l'eventuale disponibilità del Paris Saint Germain a comprare la Joya dalla Juventus, mossa che avrebbe fatto arrabbiare non poco Marotta. Il quotidiano milanese continua ad approfondire la questione, spiegando cosa avrebbe interrotto il dialogo tra la società bianconera e il fratello-procuratore: i diritti di immagine del giocatore.



Si torna a settembre, al primo contatto tra le parti, cordiale, su un possibile prolungamento del contratto. Ma la posizione di Mariano Dybala si irrigidisce quando la Juve propone una condizione, che vuole essere una cortesia: "Riacquistiamo noi i diritti d'immagine di Paulo". Per capire il contesto, bisogna fare un passo indietro quando, in estate, la Joya cambia procuratore passando da Pierpaolo Triulzi (che ancora detiene la maggior parte dei diritti d'immagine, 5 milioni in 10 anni) al fratello rischiando di far finire la vicenda in Tribunale.



La questione tra l'altro tocca pure gli scarpini: Triulzi aveva sottoscritto un accordo con un nuovo sponsor tecnico ma il contratto non è stato riconosciuto dalla famiglia di Dybala, che ora gioca con le scarpe "oscurate". Tornando ai diritti d'immagine, la Juve cerca di riacquistarli e questo non va giù a Mariano, i rapporti si irrigidiscono e il viaggio a Parigi ("Io posso portarvi Paulo") complica ancor di più le cose. Con una maxi-plusvalenza, un'offerta intorno ai 150 milioni di euro, potrebbe anche arrivare una cessione.