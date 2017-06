Juventus, l'impresa piace anche a Douglas Costa: indizio di mercato?

In Champions League, Douglas Costa ha piazzato la doppietta: non sul campo, visto che il Bayern Monaco è stato eliminato dal Real Madrid, ma su Instagram. L'esterno brasiliano ha messo due like su due diversi account ma alla stessa foto, quella della Juventus in festa negli spogliatoi dopo lo 0-0 del Camp Nou che ha qualificato i bianconeri in semifinale.



Il gesto assume un'importanza maggiore considerando che Douglas Costa interessa molto alla Juventus e potrebbe essere uno dei colpi della prossima campagna acquisti bianconera. Marotta e Paratici dovranno incontrare in ogni caso il Bayern Monaco per discutere del riscatto bavarese di Coman (costo 21 milioni): l'ala brasiliana 26enne (valutata 45 milioni di euro) potrebbe far parte della trattativa, ne avevamo già parlato qualche settimana fa.