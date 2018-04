Juventus, l'Atletico Madrid smentisce l'accordo con Dybala

Una normale cena tra due uomini di calcio: questa è l'unica verità del fortuito incontro al ristorante Kabuki di Madrid tra Diego Pablo Simeone e Paulo Dybala. Secondo Marca arriva anche la smentita ufficiosa (ma di fatto ufficiale) da fonti del club colchoneros sul trovato accordo con la Joya e la Juventus in vista di un maxi-trasferimento estivo.



Le voci degli ultimi giorni dalla Spagna parlavano di 150 milioni più Savic in direzione Torino con Dybala in Liga vestito di biancorosso: "Non ci interessa il giocatore, non sostituirà Antoine Griezmann (anche se sembra destinato al Barcellona, ndr) perché l'intenzione è di tenerlo qui sino al termine del suo contratto, 2022, e non vendiamo neanche Savic" ha fatto sapere l'Atletico Madrid al quotidiano spagnolo.



Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre-Milan, si è fatto una risata: "Spero che Simeone gli abbia almeno offerto il pranzo... Trovare colleghi in un ristorante sono cose che possono accadere".