Juventus, l'agente di Sturaro: "15 offerte da tutta Italia per lui"

Dall'arrivo a gennaio 2015, Stefano Sturaro ha messo insieme 87 presenze nella Juventus: un giocatore che parte dalla panchina ma prezioso per Massimiliano Allegri, fa gruppo ed è apprezzato in squadra. Normale, però, che dopo tre anni e mezzo da comprimario possa sognare un'avventura altrove per giocare di più ed è per questo che ha parlato Carlo Volpi: "Negli ultimi tempi ho ricevuto offerte da almeno 15 squadre italiane, è un giocatore che piace molto".



L'agente del centrocampista, a cittaceleste.it, si sofferma sulla chiacchierata opzione Lazio, all'interno di una possibile offerta per Milinkovic-Savic: "Ad ora il mercato in standby perché bianconeri e biancocelesti stanno lottando per obiettivi importanti, ogni discorso è rimandato a fine anno. Di sicuro è un club prestigioso con obiettivi importanti, c'è da dire che Sturaro oggi è nella squadra più forte d'Italia quindi sarebbe un investimento importante: non è un più un ragazzino che si accontenta di guadagnare 500mila euro, avrebbe uno stipendio da top player".