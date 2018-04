Juventus, Khedira smentisce l'arrivo di Emre Can

Sami Khedira e Emre Can compagni di nazionale e, presto, anche di club? Secondo un giornalista americano non una indiscrezione ma una certezza. Grant Wahl ha scritto su Sports Illustrated che il centrocampista del Liverpool, in scadenza a giugno, avrebbe detto sì alla lunga corte della Juventus rifiutando le offerte di Manchester City, Bayern Monaco e degli stessi Reds che vorrebbero rinnovargli il contratto.



"La mia fonte ha recentemente parlato con Khedira, compagno di squadra nella Germania, il quale ha confermato che Emre Can andrà alla Juventus" scrive Wahl nel suo articolo. Ma Khedira con un tweet corredato da una foto che è tutto un programma ha prontamente smentito: "Una fonte di Sport Illustrated mi ha sentito confermare che Emre Can verrà alla Juventus dalla prossima estate. C'è solo una possibile spiegazione: ho un fratello gemello e non me ne sono mai accorto".



Sarebbe un grande colpo: 24 anni, già venti presenze in nazionale e titolare fisso di uno dei top club in Premier League. L'arrivo a costo zero farebbe alzare il costo dell'ingaggio, la richiesta di Emre Can - dal quale Marotta ci aveva confidato attendere una risposta - è di circa 15 milioni di euro l'anno.

LA SMENTITA DI KHEDIRA

A Sports Illustrated source heard me confirm Emre Can is coming to @juventusfc this summer. Only one possible explanation: I am having a secret twin brother 😱🤔😂 I don't know what Emre will do next season ... #shoutouttomymum #fakenews https://t.co/AnMyf4Ho9I pic.twitter.com/oBJ8vOg1kx — Sami Khedira (@SamiKhedira) 5 aprile 2018

L'ARTICOLO DI GRANT WAHL