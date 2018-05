Juventus, Khedira: "La Premier League mi affascina"

Sami Khedira è uno dei giocatori a cui Massimiliano Allegri non rinuncerebbe mai, un perno della Juventus che però potrebbe valutare un addio tra un anno: è lo stesso centrocampista a dirlo alla Bild. "Il mio contratto scade tra un anno, penso spesso al futuro anche perché può succedere di tutto nel calcio - spiega Khedira -. Io qui sto bene, ho capito che è una squadra speciale ma amo e cerco sempre nuove sfide: una di queste è cercare di vincere quanti più titoli possibili in quanti più campionati possibili".



Khedira ha vinto con Stoccarda, Real Madrid e Juventus e, seguendo il suo ragionamento, il naturale sbocco sembra l'Inghilterra: "La Premier League mi ha sempre affascinato, vincere il titolo lì completerebbe la mia collezione: mi piacerebbe giocare ai masssimi livelli ancora per qualche stagione".



Poi la doverosa precisazione: "Non voglio lanciare alcun messaggio o proporre auto-candidature, a Torino sto bene ma in questo mondo è difficile pianificare il futuro".