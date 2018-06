Juventus, John Elkann: "Higuain? Vediamo. Mercato difficile con i Mondiali"

Il futuro di Gonzalo Higuain resta fortmente in bilico. Dopo l'intervento di Pavel Nedved, anche John Elkann preferisce non sbilanciarsi sul tema.



"Il calciomercato è difficile l'anno dei Mondiali, vediamo come vanno. Non ho molto da dire oggi..." sottolinea nella conferenza stampa di chiusura del Capital Markets Day di Fca a Balocco il presidente di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli che controlla la Juventus, rispondendo alle domande sulla permanenza del Pipita e sul possiibile arrivo di Milinkovic-Savic.



Nessuna certezza dunque al momento: l'attaccante ex Napoli negli scorsi giorni è stato accostato all'Inter in un ipotetico 'scambio' con Icardi, che sta mostrando una certa insofferenza nei confronti della società nerazzurra, e al Chelsea anche se questa seconda ipotesi sembra perdere di consistenza perché i Blues non sembrano più intenzionato a ingaggiare Maurizio Sarri.