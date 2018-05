Juventus, Ismaily nel mirino, Alex Sandro in partenza

Ismaily lo ricorderanno bene (forse) i tifosi del Napoli che, incollati alla tv durante l'ultima giornata dei gironi di Champions, speravano in un passo falso dello Shakhtar Donetsk: quella notte, invece, arrivò l'unica rete europea del terzino sinistro brasiliano e i sogni di qualificazione degli azzurri andarono definitivamente in frantumi. Ora Ismaily accende altri sogni, soprattutto i suoi, perché a 28 anni potrebbe essere in procinto della grande svolta per la sua carriera: il trasferimento alla Juve.



Il difensore è diventato l'obiettivo numero uno di Marotta e Paratici dopo l'infortunio grave di Leonardo Spinazzola che resterà fuori molto probabilmente sei mesi. Con Asamoah via a parametro zero e destinato all'Inter e Alex Sandro ormai in partenza, l'ex atalantino sarebbe tornato come prima scelta nel ruolo di esterno sinistro, così ora la Juventus ha dovuto cambiare i piani. Ismaily ha segnato 3 gol e fornito 8 assist nelle sue 28 presenze nel campionato ucraino, contribuendo al trionfo dello Shakhtar: fu pagato 4 milioni, ne vale circa 7 e per quanto visto in Europa contro le nostre squadre non sarebbe un acquisto azzardato.