Juventus, incontro con l'agente di Filipe Luis

La Juventus è molto attiva sul mercato in vista della prossiama stagione. I dirigenti bianconeri, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbero incontrato a Madrid l'agente di Filipe Luis, laterale sinistro dell'Atletico. Su quella fascia i bianconeri avranno a disposizione in estate Leonardo Spinazzola e non è affatto da escludere che l'eventuale arrivo del 32enne attualmente in forza ai colchoneros (lo hanno pagato 16 milioni nel 2015) apra le porte all'addio di Alex Sandro.



A centrocampo invece gli occhi dei Campioni d'Italia sono puntati su Cristante ed Emre Can. Con i dirigenti dell'Atalanta dovrebbe esserci a breve un faccia a faccia per il mediano 23enne molto apprezzato da Allegri (anche Roma e Milan seguono il giocatore) mentre dal 24enne del Liverpool è attesa una risposta: dovrà 'scegliere' tra la Vecchia Signora e il Bayern Monaco.