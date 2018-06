Juventus, incontro con il Monaco: Marchisio verso l'addio

Claudio Marchisio si allontana dalla Juventus. A Milano Marotta e Paratici hanno incontrato Vadym Vasiliev, numero due del club francese e uomo esecutivo sul mercato: in discussione il futuro del centrocampista che ha posto in cima ai suoi desideri proprio la società monegasca.



I bianconeri chiedono un indennizzo contenuto (10 milioni di euro) per il Principino, che ha ancora voglia di giocare ed essere protagonista: cosa che non è avvenuta nell'ultima stagione nella quale ha collezionato complessivamente 20 presenze tra campionato, coppa Italia e Champions League (il padre-agente si era sfogato nelle scorse settimane per lo scarso utilizzo del giocatore).



Il futuro del 32enne sembra essere dunque in Ligue 1: escluse altre destinazione, soprattutto in Italia (erano circolate indiscrezioni, poi smenttite, sul pressing del Torino).