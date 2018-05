Juventus, incontro a Milano tra Paratici e Morata

Lunedì l'incontro tra società e Massimiliano Allegri, oggi quello tra un esponente della Juventus e un grande attaccante: il mercato bianconero si muove di fretta, il primo obiettivo è una vecchia conoscenza e si chiama Alvaro Morata.



Il direttore sportivo juventino Paratici, l'attaccante del Chelsea e il suo agente Bozzo si sono visti oggi nel centro di Milano: una prima chiacchierata, casuale secondo quanto filtra da ambienti vicini alla Juventus, per provare a sondare la disponibilità del giocatore a tornare a Torino che da quanto risulta sarebbe ben contento di riabbracciare i suoi vecchi compagni e lo avrebbe ripetuto in più riprese ai dirigenti bianconeri.



Con il probabile addio di Antonio Conte dai Blues, vero e proprio sponsor di Morata, il club inglese potrebbe anche accettare una cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto come fu fatto per l'operazione Cuadrado. I limiti a questa operazione, infatti, rimangono l'ingaggio del giocatore e la valutazione fatta dal Chelsea. Con l'arrivo dello spagnolo, due stagioni con 93 presenze e cinque trofei con la Juve, potrebbe partire uno tra Higuain e Mandzukic.