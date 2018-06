Juventus, il Valencia non arretra su Cancelo: vuole 40 milioni

Viste le difficoltà ad affondare il colpo per Matteo Darmian, la Juventus si è mossa con decisione su Joao Cancelo come vi abbiamo raccontato venerdì. La richiesta del Valencia - la stessa fatta all'Inter che ha deciso di non riscattarlo - per il terzino portoghese è di 40-45 milioni di euro cash, anche perché come i nerazzurri deve risistemare i conti entro il 30 giugno per il Fair Play Finanziario.



Perde dunque consistenza l'ipotesi, circolata nelle ultime ore, dell'inserimento di Marko Pjaca (valutato 20 milioni) nella trattativa insieme a un conguaglio economico di 15 milioni per un totale di 35. I Pipistrelli non demordono anche perché il Wolverhampton mette sul piatto proprio i 40 milioni di euro richiesti: questa destinazione non è però gradita dal giocatore.