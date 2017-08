Juventus, il Real su Dybala: 85 milioni più Kovacic

Paulo Dybala è uno dei pilastri della Juventus e viene ritenuto incedibile dai bianconeri ma continua ad attirare l'interesse dei top club europei. Sinora la squadra spagnola maggiormente interessata alla Joya è stato il Barcellona ma il Mundo Deportivo racconta di un vero e proprio contropiede del Real Madrid: sapendo dell'interesse bianconero per Mateo Kovacic, Florentino Perez ha preso la palla al balzo offrendo 85 milioni di euro più il cartellino del centrocampista croato per Dybala.



Arrivare a Mbappé e Dembélé sembra sempre più difficile ed ecco che i blancos hanno spostato il mirino a Torino. Ma anche in questo caso lo spiraglio è davvero piccolissimo, la Juventus non vuole privarsi dell'argentino e non esiste alcuna clausola nel contratto che possa mettere i bianconeri in posizione di svantaggio.