Juventus, il Real Madrid continua il pressing su Allegri

Se la sponda italiana, sia nelle anticipazioni di ieri che quelle di oggi, rimane tranquilla sulla volontà di Massimiliano Allegri di restare alla Juventus, in Spagna insistono e rimangono convinti che il Real Madrid potrà convincere il tecnico.



In particolare, Marca riporta come l'italiano sia il tecnico perfetto per i blancos e per Florentino Perez: la scelta di Zinedine Zidane di lasciare è dipesa in gran parte dall'incapacità della squadra di rimanere concentrata nelle 38 partite della Liga e lo stesso presidente spagnolo vuole tornare a vincere il campionato (due conquistati negli ultimi sette anni).



In questo senso, contano gli ultimi quattro con la Juve e quello con il Milan, Allegri ci sa fare: non a caso il quotidiano spagnolo lo chiama "mister Liga", cioè "mister scudetto". Oltretutto, il toscano è l'unico ad aver eliminato il Real dalla Champions negli ultimi anni (semifinali 2014-15), un altro bel biglietto da visita.



Ma, almeno secondo Cadena SER, la pista rimane molto complicata visto che Allegri una settimana fa ha declinato per motivi personali un'offerta del Chelsea e ora non accetterebbe altre destinazioni per rispetto verso la Juventus. E la Gazzetta dello Sport avalla: Perez avrebbe chiesto una mano ad Adriano Galliani, amico dei due protagonisti, ma l'ex ad del Milan avrebbe incassato un altro no di Allegri che vorrebbe allungare il contratto con i bianconeri per poi puntare alla Nazionale una volta finita l'era Mancini.