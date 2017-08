Juventus, il Real dice no a 75 milioni per Kovacic

Con il colpo Matuidi, la Juventus dovrebbe aver chiuso le grandi manovre a centrocampo. Ma As racconta un retroscena che ha del clamoroso: i bianconeri nelle scorse settimane avrebbero offerto 75 milioni di euro per Mateo Kovacic.



Il centrocampista croato ha iniziato al meglio la stagione: in panchina nella Supercoppa Europea ma due volte titolare contro il Barcellona in Supercoppa spagnola, dove Zidane lo ha elogiato per il grande lavoro su Messi.



Ecco perché la Juve si è sentita rispondere: "Kovavic è incedibile". Poi la virata su Matuidi ma, se anche tornasse a fare un pensiero all'ex Inter, si sentirebbe ribadire lo stesso concetto: "Non è in vendita".