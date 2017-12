Juventus, il Manchester United offre 70 milioni per Dybala

Il destino dei grandi campioni è sempre lo stesso: prima o poi, durante ogni anno di carriera, vengono accostati a questa o quella squadra. Per Paulo Dybala nei mesi scorsi c'è stata l'ondata spagnola con Barcellona e Real Madrid in testa, ora spingono pure dall'Inghilterra. Secondo il Daily Star, José Mourinho ha puntato l'attaccante bianconero e vuole giocarsi una carta pesante: i buoni rapporti tra l'attaccante argentino e Javier Ribalta, ex capo scout juventino passato al Manchester United lo scorso giugno.



Quindi, dopo il maxi-affare Pogba da 105 milioni di euro, altro incrocio di mercato in vista tra Juve e Red Devils? Fermo restando che la volontà della società bianconera è quella di non privarsi di Dybala (e andrebbe verificata anche la volontà della Joya), c'è almeno un macro-particolare di questa indiscrezione che non quadra: l'offerta inglese sarebbe di 60 milioni di sterline, circa 67 milioni di euro.



Va bene gli ottimi rapporti tra Ribalta e Dybala ma pensare che la Juventus possa privarsi di una stella per una cifra che, per esempio, il Chelsea ha offerto per Alex Sandro è impossibile. Anche perché dopo l'affare Neymar le cifre del mercato sono saltate e uno come Dybala non vale meno del doppio della presunta offerta dei Red Devils.