Juventus, il futuro è già qui: soffiato il 16enne Moreno al Barça

Mentre si preparano i festeggiamenti per il settimo scudetto consecutivo, in casa Juventus si sta già lavorando per l'estate di mercato, che sarà ricca di partenze (almeno sette), di ritorni e di nuovi arrivi (alcuni già ufficiali), ma anche per il futuro meno immediato del club.

Secondo quanto riporta il quotidiano catalano "Sport", infatti, la dirigenza bianconera avrebbe comunicato al Barcellona l'intenzione di portare in Italia Pablo Moreno pagando la clausola di 3 milioni di euro. L'attaccante classe 2002, che era da tempo nel radar di molte big europee (in particolare l'Arsenal), è uno dei punti fermi dell'Under 16 della Spagna ed è il giocatore più prolifico nella sua fascia d'età.

Non molto alto e di conseguenza non fortissimo di testa, Moreno è un centravanti veloce dotato di ottima tecnica e con un killer instinct innato. La Juventus lo sa molto bene, visto che nel 2015 Moreno affrontò i bianconeri al Memorial Cristina Varani e segnò una tripletta nel 7-1 con cui il Barça umiliò i torinesi. La Juve ha le mani su un predestinato.