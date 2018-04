Juventus, il Boca Juniors sogna Buffon

Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, Gianluigi Buffon sembrava aver confermato il ritiro dal calcio: "Il dispiacere più grande sarà lasciare questi ragazzi". Ma, a leggerle bene, le parole del capitano della Juventus escluderebbero un futuro bianconero, non un addio al professionismo: è in questo spiraglio che vuole provare ad inserirsi il Boca Juniors.



Secondo Olé, infatti, gli Xeneizes sognano Buffon per stimolare l'attuale numero uno Rossi, che non convince appieno, in vista delle partite ad eliminazione diretta della Copa Libertadores. Dopo i no di Marchesin, Caballero e Romero, il presidente Angelici sta iniziando a cullare il sogno di tesserare Buffon a partire dai sedicesimi di finale, che inizieranno il prossimo 7 agosto.



Come spiega il quotidiano argentino non è una sparata di quelle fumose ma un progetto che al momento è poco più di una suggestione, anche perché Buffon ha ancora da vincere uno scudetto e una coppa Italia con la Juventus oltre a dover rivelare ufficialmente cosa vorrà fare a fine stagione. Ma il Boca Juniors ha due armi a disposizione: la grande amicizia con Carlos Tevez, che sarebbe felicissimo di giocare di nuovo con lui, e la possibilità di vincere un trofeo internazionale proprio nell'anno in cui è arrivata la tremenda eliminazione in Champions e la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 con l'Italia.