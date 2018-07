Juventus, il 7/7 potrebbe essere il Ronaldo-day

L'affare Cristiano Ronaldo-Juventus procede a passi così spediti che sul calendario i tifosi bianconeri possono segnare una data: quella di sabato. E non è casuale, visto che sarà il 7 luglio, ovvero il 7/7: e trattandosi di CR7, aggiungerebbe un ulteriore tocco di fascino all'affare dell'anno. Si farà di tutto per far arrivare il portoghese sabato a Torino, comunque il giocatore sarà preceduto da Jorge Mendes che domani sarà in Italia per formalizzare l'accordo con i bianconeri.



Ronaldo guadangerà 30 milioni di euro all'anno netti per i prossimi quattro anni mentre tutti i contratti pubblicitari futuri verranno suddivisi al 50% tra lui e la Juventus. Al momento il club bianconero non ha ancora formulato l'offerta al Real Madrid ma confida in Mendes, che gli ha promesso che Perez si "accontenterà" di 100 milioni di euro. Marotta è negli uffici milanesi in attesa proprio del via libera da parte dell'agente: alle cifre di cui sopra, la proprietà bianconera darebbe l'assenso.



Per la riuscita dell'affare decisivo il parere di CR7: è stato lui a chiedere la disponibilità alla trattativa della Juventus attraverso Mendes e non viceversa, a testimonianza del fatto che giudica i bianconeri un club al livello del Real col quale dare l'assalto a una nuova Champions League.

MENDES: "RONALDO SEMPRE GRATO AL REAL"

Breve dichiarazione di Jorge Mendes a Record, l'agente non esclude una partenza di fatto avvalorlando l'ipotesi Juventus: “Se Cristiano Ronaldo andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico, tutti i madridisti del mondo. Se questo succederà, sarà per una nuova brillante tappa della sua carriera”.