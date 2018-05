Juventus, Howedes: "Nessun problema a tornare allo Schalke 04"

Tra affaticamenti muscolari, stiramento alla coscia e la rottura della fibra muscolare, Benedikt Howedes ha messo insieme solo 248 minuti e tre presenze in stagione, tutte in serie A (dove ha segnato anche un gol, contro la Sampdoria) con la maglia della Juventus.



Appare dunque logico che i bianconeri non lo riscatteranno (era arrivato in prestito, l'obbligo scattava a 25 presenze), come traspare dalle parole dello stesso Howedes: "Qui sto bene e con la dirigenza abbiamo scelto di parlare a fine stagione e valuteremo il da farsi. Eventualmente non avrei alcun problema a tornare in Germania allo Schalke 04".



Il difensore parla bene anche di Domenico Tedesco, il tecnico che l'aveva lasciato partire la scorsa estate: "Con lui abbiamo parlato sempre in maniera schietta, riconosco che è un grande allenatore. Ripeto: non è una decisione esclusivamente mia ma, se dovessi tornare, lo Schalke tornerà ad essere la mia casa" le parole alla Bild.