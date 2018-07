Juventus, Higuain vuole la buonuscita

Sono stati due anni di gol e trionfi, forse mai di vero grande amore. Gonzalo Higuain, pagato 90 milioni al Napoli, lascerà quasi certamente la Juventus quest'estate: era stato comprato per indebolire la concorrenza in Italia e provare a fare il salto di qualità in Europa. Ma la Champions non è arrivata e così i bianconeri hanno piazzato il colpaccio Cristiano Ronaldo per colmare la lacuna.



Ora Higuain è di troppo nella rosa della Juve che proverà a fare a cassa con un attaccante di 30 anni che ha ancora mercato e che molto probabilmente finirà al Chelsea, dal suo vecchio mentore Sarri, insieme a Rugani, per una cifra vicina ai 60 milioni. La Juve vorrebbe lasciar partire Higuain senza neppure farlo venire in ritiro, il Pipita però - come svelato da Paolo Bargiggia nel corso di Buongiorno Mosca - chiede la buonuscita per dare subito l'addio: un'annualità di stipendio, circa 7 milioni di euro. Difficile, stando così le cose, pensare a una trattativa lampo...