Juventus, Higuain sul mercato: Cavani primo obiettivo

È arrivato alla Juve due estati fa per 90 milioni e il suo dovere l'ha fatto con 55 gol in due stagioni, 32 alla prima, 23 alla seconda. Ora, però, Gonzalo Higuain è sul mercato: perché ha 30 anni, perché i bianconeri pensano sempre a rinnovarsi e perché adesso ha ancora mercato e si può provare a cederlo per una cifra non inferiore a 55 milioni, per evitare minusvalenze in bilancio. E perché Allegri ha chiesto di trovare una sistemazione al Pipita.



Non è detto che parta, perché non sarà facile individuare un club disposto a un investimento importante, per ingaggio e cartellino, su un centravanti non certamente vecchio, ma non più in fase di crescita. La Juve ci prova, in ogni caso, e spera che il Mondiale lo valorizzi. Marotta ha già scelto il primo obiettivo per sostituirlo: è Edinson Cavani, il Matador del Psg che è classe 1987 proprio come Higuain, ma i 31 anni li ha già compiuti.



Trattativa difficile, perché Cavani guadagna 11 milioni a stagione e il Psg vorrà trattenerlo, a meno che il rapporto complicato con Neymar non imponga alla dirigenza francesce una scelta. La Juve, nel frattempo, non scarta ipotesi di scambio: quello con l'Inter per Icardi, ma i nerazzurri chiedono tanto per il loro capitano, o quello col Chelsea per Morata, soprattutto se ai Blues andrà Sarri, che sarebbe felicissimo di ritrovare il Pipita.