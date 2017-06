Juventus, Hernanes saluta: "Ciao Italia, parto"

L'affare con l'Hebei Fortune non è ancora definitivo, ma Hernanes è già pronto a lasciare la Juventus. Il centrocampista brasiliano, su Instagram, ha postato una foto in cui si vede il Colosseo commentndo: "Questa immagine dell'Italia mi ha sempre affascinato. Ora che parto, è l'ultima che vedo!". I cinesi pagheranno una cifra di circa 11 milioni ai bianconeri (9+bonus), Hernanes andrà dai suoi nuovi compagni ora in ritiro in Spagna.

This image attracted me in Italy ! Now about to leave is the last image that I m seeing! #coliseum #gladiator #MaximusDecimusMeridios Una foto pubblicata da Anderson Hernanes Lima (@hernanesoj) in data: 8 Feb 2017 alle ore 02:14 PST