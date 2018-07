Juventus, Golovin si allontana: "Discorsi avanzati col Chelsea"

Per un sogno Cristiano Ronaldo che sembra avvicinarsi, un colpo che sembra sfumare: oltre alle visite mediche di Caldara, la giornata di calciomercato della Juventus si muove anche attorno ad Aleksandr Golovin. La mamma del centrocampista dello Spartak Mosca ha infatti messo una squadra in pole position, ed è il Chelsea (che attende ancora Maurizio Sarri): "Ci sono discorsi avanzati tra i due club ma non conosciamo ancora i dettagli" le parole sui giornali inglesi.



"Ora pensa solo alla Russia e ai Mondiali, ci saranno novità solo una volta che saranno finiti" ha aggiunto la donna che quindi spinge il figlio verso la Premier League. Lo Spartak valuta Golovin (cercato pure da Arsenal e Manchester United) 25 milioni di euro e Abramovich vanta un rapporto preferenziale con il patron dei russi