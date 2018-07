Juventus, Godin rinnoverà con l'Atletico

Sarebbe stato un altro grandissimo colpo e magari lo sarà, ma al momento sembra sempre più lontana l'ipotesi di vedere Diego Godin con la maglia della Juventus nella stagione che sta per cominciare. L'uruguaiano era la prima scelta di Marotta e Paratici per rinforzare la difesa, nonché un formidabile occasione da cogliere visto il contratto in scadenza nel 2019 e una clausola da 20 milioni di euro che lo rendevano ancora più appetibile.



Ma secondo i media spagnoli, Godin sarebbe vicinissimo al rinnovo con l'Atletico Madrid, dove gioca dal 2010: il difensore dovrebbe firmare presto un contratto che prolungherà la sua permanenza ai colchoneros di altri due anni. Se la voce dovesse essere confermata, la Juventus dovrà virare verso altre rotte, aspettando i capire il futuro di Rugani e Benatia, che sembrano entrambi in partenza.