Juventus, Evra non convocato: riflette sul suo futuro

Patrice Evra non ci sarà contro il Bologna, il terzino francese non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la sfida di campionato di domenica. Dietro alla mancata presenza in lista non un problema fisico ma questioni di mercato, il terzino francese infatti sta riflettendo sul suo futuro.



Evra, infatti, è uno dei possibili nomi in uscita dei bianconeri, le sirene del Valencia (che vorrebbero inserirlo in un maxi-affare con Simone Zaza) sono forti, anche se il francese sogna un ritorno al Manchester United. L'opzione Red Devils dipende solo da Mourinho: se arrivasse una chiamata, Evra tornerebbe di corsa in Premier League. In caso contrario, si aprirebbero le porte della Liga anche se Evra non scarterebbe a priori l'idea di rimanere in bianconero fino a giugno. Oltretutto a Valencia è in atto un vero e proprio terremoto: dopo Prandelli, si è dimesso anche Pitarch.



La Juventus potrebbe anche rimanere così, con Alex Sandro e Asamoah per la fascia sinistra, anche se piace molto Sead Kolasinac, classe 1993 dello Schalke 04.