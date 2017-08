Juventus, entro 48 ore incontro per Keita (e De Vrij)

Prima della Supercoppa arriva qualche dettaglio in più sul caso Keita: sia Lazio che Juventus parlano dell'attaccante, ognuno difendendo la propria causa. Parte Igli Tare: "Il giocatore non è stato sereno negli ultimi giorni - le parole del ds bianconceleste alla Rai - , ha espresso perplessità nel giocare questa partita. L'allenatore ha valutato la situazione e la decisione è diventata chiara per tutti". Una versione che smentisce le parole su Twitter del giocatore che si era detto pronto a scendere in campo.



Marotta ha chiarito la posizione dei bianconeri: "Con Lotito ho parlato personalmente in un incontro avvenuto a Milano e ho manifestato l'interesse della Juventus per Keita proponendo una somma che non è stata ritenuta adeguata e ci siamo fermati. Ma con la vicenda del giocatore non convocato - continua l'ad juventino - noi non c'entriamo niente. Non credo possa esserci dialogo dopo la partita, in futuro vedremo".



E il futuro potrebbe essere più vicino di quel che si pensa: Juventus e Lazio potrebbero incontrarsi entro martedì per parlare di Keita ma anche di de Vrij.