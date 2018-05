Juventus, Emre Can firma la prossima settimana

"Emre Can è un giocatore della Juventus". Gli indizi, insistenti da mesi, erano chiari, ora il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi (inviato a Kiev per la finale di Champions League) dà la certezza di una notizia di cui, a questo punto, si attende solo l'ufficialità da parte della società bianconera.



La partita contro il Real Madrid rimarrà dunque l'ultima del centrocampista tedesco con la maglia del Liverpool, già da settimana prossima - probabilimente lunedì - sarà pronto a sbarcare in Italia per effettuare le visite mediche e mettere la firma sul nuovo contratto.



Emre Can arriverà a parametro zero, un vero e proprio colpo da parte della Juve: per lui pronto un contratto quinquennale da circa sei milioni di euro l'anno.

💣emre can nuovo giocatore della Juve. Lunedì firma e visite mediche a torino 💣@juventusfc — claudio raimondi (@c_raimondi) 26 maggio 2018