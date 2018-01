Juventus, Emre Can dice no a Manchester City e Bayern Monaco

Il caso di Draxler o quello più recente di Witsel insegnano che nel calciomercato la prudenza non è mai troppa ma in casa Juventus si contano le ore in vista della firma di Emre Can. Secondo Tuttosport, infatti, il centrocampista del Liverpool avrebbe rotto gli indugi e scelto i bianconeri, declinando le proposte di Manchester City e Bayern Monaco.



Per Emre Can è pronto un quinquennale da 5 milioni netti a stagione a partire dal 2018/19, uno stipendio di alto livello anche perché il costo del cartellino sarà pari a zero (a meno di un arrivo anticipato a gennaio, anche se da Liverpool arrivano notizie in tal senso). Nei Reds, il tedesco vanta 2,12 contrasti vinti e 7,59 palloni recuperati a partita: il giocatore giusto per dare dinamismo alla mediana di Allegri.