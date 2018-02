Juventus, Emre Can chiede tempo per la firma

Emre Can è da tempo l'obiettivo scelto dalla Juventus per rinforzare il centrocampo in vista dell'estate: è già stato trovato l'accordo con il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool, ma la firma non è ancora arrivata. Secondo Tuttosport, il giocatore sta chiedendo ulteriore tempo ai bianconeri per chiudere al meglio la propria avventura in maglia Reds e in casa Juve rimangono tranquilli.



Inevitabile, con il passare del tempo, avere comunque qualche timore anche perché Bayern Monaco e Manchester City, che già avevano tentato di acquistarlo a gennaio, non intendono arrendersi. Non sembra esserci invece pericolo che Emre Can abbia cambiato idea e voglia rimanere agli ordini di Klopp poiché l'arrivo di Naby Keita (già acquistato dal Lipsia in vista della prossima stagione) è la prova che il Liverpool ha già impostato il futuro.