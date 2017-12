Juventus, Emerson Palmieri per sostituire Alex Sandro

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, la situazione di Alex Sandro non è ancora chiara in casa Juventus. La scorsa estate i bianconeri hanno rifiutato un'offerta di 60 milioni di euro del Chelsea che ora è pronto a tornare alla carica, magari scendendo di una decina di milioni, ma attenzione anche all'interesse di Manchester United, Manchester City e Paris Saint Germain. L'esterno brasiliano, ultimamente sorpassato nelle gerarchie di Allegri anche da Asamoah, vorrebbe cambiare aria e i bianconeri sono pronti ad ascoltare eventuali offerte come riporta la Gazzetta dello Sport.



Nel caso di una cessione di Alex Sandro, la Juventus sa già dove cercare il sostituto: precisamente a Roma, sponda giallorossa, dove gioca Emerson Palmieri, pallino di Marotta. Anzi, secondo la rosea il dirigente juventino avrebbe voluto provare un assalto al brasiliano già sei mesi fa ma poi l'infortunio - dal quale è appena tornato - ha rinviato il tutto. Emerson, non avendo giocato in questa stagione in Champions, sarebbe utilizzabile negli ottavi contro il Tottenham.



Tra una settimana ci sarà Juventus-Roma, ottima occasione per imbastire l'affare, che sia per gennaio o per la prossima estate. Nel caso, i giallorossi chiederebbero in prestito Darmian al Manchester United.