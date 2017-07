Juventus, ecco Douglas Costa: il brasiliano è a Torino

Douglas Costa è un giocatore della Juventus. Marotta ha chiuso la trattativa per il primo top player di questo mercato estivo: l'amministratore delegato dei bianconeri si è recato a Monaco di Baviera in mattinata insieme all'agente Giovanni Branchini per chiudere l'operazione con il Bayern Monaco e ha portato a termine la missione prima di tornare in serata a Torino con il giocatore su un volo privato. Ad accogliere il nuovo acquisto qualche decina di tifosi.

La modalità è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto: 6 milioni subito più altri 40 da pagare nei successivi due anni. Di fatto la stessa modalità scelta per il trasferimento, con destinazione invertita, di Kingsley Coman, passato dalla Juve al Bayern. Douglas Costa arriverà in serata a Torino, mercoledì farà le visite mediche.



Per Allegri è il primo grande rinforzo: il tecnico aveva chiesto al club di potenziare il reparto degli esterni d'attacco in modo tale da continuare a puntare sul 4-2-3-1 che ha rappresentato la svolta nella scorsa stagione, ma con giocatori dalle caratteristiche diverse rispette a quelle di Cuadrado e Mandzukic, più dotati nell'uno contro uno. Ecco perché a breve arriverà anche Bernardeschi.