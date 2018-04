Juventus, Dybala può andare all'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid è pronto all'affondo su Paulo Dybala. Le possibilità che a fine stagione la Joya possa lasciare Torino destinazione capitale spagnola sono piuttosto alte. La prova flop contro il Real Madrid inoltre ha reso meno intoccabile l'argentino visto che, in un sondaggio pubblicato da Tuttosport, per il 39% dei tifosi Dybala si deve vendere se arrivasse un'offerta da almeno 150 milioni di euro, per l'8,8% anche per 100.



Il popolo bianconero si divide: Paulo può lasciare la Juve e infatti dipenderà da lui se accettare o meno il corteggiamento di Simeone dopo la cena col Cholo a Madrid. Al momento i colchoneros - che ancora non hanno iniziato una vera e propria trattativa con la Juve - non vorrebbero spingersi oltre i 110 milioni di euro, ovvero l'intera clausola che il 1 luglio, in pieno mondiale, il Barcellona opzionerà per aggiudicarsi Griezmann. I dirigenti bianconeri attendono di capire se la valutazione potrà essere integrata da qualche contropartita tecnica come magari l'ex difensore viola Savic, gradito ad Allegri.



Attenzione perchè adesso anche la Premier League si muove. Il Tottenham guarda a Dybala: Pochettino colpito e affondato dal suo connazionale ne è rimasto stregato, così come il Liverpool che ha perso Coutinho a gennaio ha effettuato un sondaggio su precisa indicazione di Klopp. Insomma la possibilità che si arrivi a 130 milioni di euro - una valutazione alla Pogba - c'è.



Per questo i dirigenti bianconeri, attentissimi a non lasciarsi sorprendere, sono già al lavoro una possibile rifondazione accontentando Allegri: in difesa oltre agli arrivi certi, i già bianconeri, Caldara e Spinazzola e il quasi bianconero Darmian, ci sono quelli probabili come l'ormai celeberrimo Emre Can o Martial dello United. Sullo sfondo il romanista Pellegrini e l'atalantino Cristante.



Ma attenzione perchè il sacrificio di Dybala - che verrebbe sostituito da Bernardeschi - potrebbe consentire di sognare in grande mettendo nel mirino uno tra Milinkovic-Savic o Andrè Gomes del Barcellona. Il restyling della Juve può passare dall'addio di Paulo.