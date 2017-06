Juventus, Dybala presto rinnoverà fino al 2021: nessun intoppo

Il 2016 è stato un anno di rinnovi pesanti per la Juventus: Buffon, Barzagli, Sturaro e Bonucci su tutti. In particolare, l'ultimo in ordine cronologico è stato quello del difensore 29enne, accordo di cui si parlava sin da settembre quando il discorso veniva abbinato a quello di Paulo Dybala. E proprio l'assenza di notizie sul prolungamento della Joya sta creando qualche ansia nei tifosi bianconeri che però possono stare tranquilli e dormire sonni sereni.



Come riportato anche da Sport, prestigioso quotidiano spagnolo vicino alle cose del Barcellona (interessata a Dybala per il dopo-Messi, così come il Real Madrid sarebbe interessato per il post-CR7), l'accordo tra Juventus e argentino è solido da tempo e non ci sono intoppi o problemi. Il contratto di Dybala verrà adeguato, non alle cifre di Higuain ma si andrà molto vicino (il Pipita prende 5,5 milioni di euro all'anno, il compagno di reparto si avvicinerà ai 5), e durerà fino al 2021: per l'annuncio ci sono tempistiche tecniche da rispettare, poi tutto diventerà ufficiale.