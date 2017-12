Juventus, Dybala: "Non posso promettere di rimanere per sempre"

Paulo Dybala intervistato da France Football parla del proprio futuro: "Non voglio fare promesse e dire che resterò per sempre alla Juventus visto che non dipende da me. Ma non dico nemmeno che questa sarà la mia ultima stagione qui: nel calcio di oggi non si sa mai come andrà a finire, io penso solo al presente e vorrei vincere il più possibile".



Dal futuro al passato, si torna alla finale di Cardiff: "Strano: abbiamo preso quattro gol in una partita quando ne avevamo presi tre in tutto il resto della Champions League. La verità è che abbiamo sbagliato completamente la ripresa, mi sentivo impotente". Breve rassegna di compagni ed ex compagni: "Buffon ha 40 anni ma è come ne avesse 20, è una leggenda e per questo è rispettato da tutti. Dani Alves? Uno dei migliori mai visti, ci manca uno che abbia la sua visione di gioco e le sue discese dalla difesa. La partenza di Pogba è stato un duro colpo per me, con lui avevo sia in campo che fuori visto che siamo molto amici".



La Joya ha parlato della possibilità di vincere il Pallone d'Oro: "Un desiderio che ho espresso quando ero bambino. Vorrei giocarlo alla pari con Neymar come fanno Messi e Cristiano Ronaldo ma ora il brasiliano è davanti a me, devo ancora migliorare. Messi è come Maradona per quell della mia generazione, è un leader nato e si è visto quando ci ha trascinato al Mondiale contro l'Ecuador".