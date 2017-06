Juventus, Dybala guadagnerà come Higuain

Le trattative per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala fino al 2021 proseguono tra Juventus e l'agente dell'argentino, Pierpaolo Triuzzi, arrivato in Italia qualche giorno fa proprio per questo motivo. Non ci sono problemi tra le parti nonostante le sirene spagnole di Barcellona e Real Madrid, Dybala presto siglerà il nuovo contratto, molto probabilmente nei prossimi giorni, o comunque a breve.



Triuzzi aveva cercato di inserire una clasuola di rescissione per il mercato estero ma la linea argentina non è passata per l'intransigenza della dirigenza bianconera. Dybala però si consolerà con un corposo aumento di stipendio, non più "quasi" a livello di Higuain ma proprio come quello del compagno di reparto: circa 7,5 milioni di euro.