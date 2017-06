Juventus, Dybala: "Futuro al Real Madrid? Vedremo"

"Futuro al Real Madrid? Vedremo più avanti cosa succederà". Nella settimana della finale di Champions proprio contro i blancos Paulo Dybala non chiude le porte a un trasferimento in Spagna. E' noto che Florentino Perez e Zidane vorrebbero arrivare alla punta della Juventus per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, e il tecnico nella giornata odierna ha sottolineato che la Joya è offenivamente il giocatore più forte ed è il pericolo numero 1 per il Real nell'appuntamento in programma a Cardiff tra quattro giorni.



Dybala a El Chiringuito Tv spiega di essere concentrato per il momento soltanto sulla sfida contro le merengues che potrebbe portare di nuovo i bianconeri sul tetto d'Europa a distanza di 21 anni dall'ultimo trionfo con l'Ajax a Roma. Il discorso su un eventuale partenza è dunque rimandato ma va evidenziato che Dybala ha da poco rinnovato il contratto con il club di corso Galileo Ferraris fino al 2022.

¡TIENES QUE VERLO! PALABRAS en EXCLUSIVA de @PauDybala_JR sobre el interés del Real Madrid. ''Veremos'' pic.twitter.com/Bz76tD9Rgw — ChiringuitoLatino (@chirilatino) May 30, 2017