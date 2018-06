Juventus, Dybala: "Contento se ritorna Pogba"

Lunga intervista concessa da Paulo Dybala a Tyc Sports: a ruota libera su Juventus, calciomercato, Argentina e Mondiali. La Joya, in particolare, ha parlato di Pogba: "Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l'Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene, e sentire che potrebbe tornare mi rende molto contento anche per la nostra amicizia, così la smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme! Creavamo sempre nuovi saluti, nuovi modi di festeggiare un gol, come quando ci toccammo con il dito dopo aver visto da poco Dragon Ball Z".



Così invece sull'Albiceleste: "Messi è sempre stato il mio idolo, fa cose incredibili. Va ammirato per quanto ha fatto e quanto farà. Quando ho esordito con questa maglia ho tremato: non mi era mai capitato, né in serie A né in Champions League. Giocare questo Mondiale è un sogno che si realizza".



E sulle prospettive dell'Argentina: "Per arrivare in fondo devi comunque affrontare Brasile, Germania, Spagna o Francia. Squadre così sarebbero da evitare, soprattutto la Francia: vorrei incontrarli più avanti possibile, hanno giocatori forti e possono fare tantissimo".