Juventus, Dybala cambia agente: c'è il fratello Gustavo

Il paradosso di Paulo Dybala: è uno dei giocatori più forti del mondo, gioca in un top club e ha avuto un avvio di stagione pazzesco eppure è senza sponsor tecnico da sei mesi (quando è scaduto il contratto con la Nike). Ecco perché, come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, l'argentino ha deciso di cambiare procuratore.



Addio a Pier Paolo Triulzi, che si legò alla Joya ai tempi del passaggio in bianconero dal Palermo e con il quale ci sarebbero stati contrasti sugli affari extra-calcio (diritti d'immagine su tutto), benvenuto Gustavo Dybala.



L'attaccante, infatti, si affiderà al fratello maggiore che lo aveva già seguito da inizio carriera sino all'approdo in Italia: la curiosità è che Gustavo Dybala è molto amico di Dani Alves e vive a Barcellona, proprio il club che a più riprese ha provato a strappare la Joya dalla Juve.