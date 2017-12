Juventus, Douglas Costa verrà riscattato per 46 milioni di euro

Douglas Costa è arrivato alla Juventus in prestito con diritto di opzione di acquisto definitivo da esercitare entro il 30 giugno 2018 ma i bianconeri sembrano aver preso una decisione definitiva sul brasiliano con molti mesi di anticipo. "Douglas Costa è andato alla Juve in prestito la scorsa estate, la prossima sarà acquistato definitivamente dai bianconeri per 46 milioni di euro" ha detto il direttore amministrativo Karl-Heinz Rummenigge all'evento annuale con i soci del Bayern Monaco.



Confermate le somme annunciate dalla società juventina a luglio: "Sei milioni di euro da versare entro sette giorni dal tesseramento e diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di 40 milioni di euro pagabili in due esercizi". Resta fuori, almeno per il momento, l'ulteriore milione da versare al Bayern come da contratto "al verificarsi di determinate condizioni".