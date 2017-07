Juventus-Douglas Costa, ufficiale: al Bayern 46 milioni

L'hashtag del momento alla Juve è #OneMore. Inteso come one more season (un'altra stagione) e come "one more player", un giocatore in più. Il giocatore, appunto, è Douglas Costa: l'esterno brasiliano ha completato le visite mediche nel primo pomeriggio i bianconeri lo presentano mostrando la sua maglia numero 11 nello spogliatoio e con il suo saluto nel video. Nell'annuncio ufficiale vengono confermate sostanzialmente le cifre per complessivi 46 milioni (più uno di bonus) da versare al Bayern Monaco.

"Juventus Football Club S.p.A. - si legge sul sito - comunica di aver perfezionato l’accordo con la società tedesca FC Bayern München AG per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatorede Souza a fronte di un corrispettivo dida versare entro sette giorni dal tesseramento. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, entro il 30 giugno 2018, ilper l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione".