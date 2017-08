Juventus, dopo Emre Can e Strootman spunta Sergi Roberto

La Juventus pesca in Spagna, più precisamente a Barcellona. Secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Sergi Roberto. Il 25enne, contratto in scadenza nel 2019, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro e il club di corso Galielo Ferraris sarebbe disposto a pagarla bruciando la concorrenza di Chelsea e Manchester United.



Sergi Roberto nasce come centrocampista centrale ma negli ultimi anni è stato 'costretto' ad adattarsi nel ruolo di terzino destro e a Torino potrebbe trovare maggiore spazio sulla mediana ma ad Allegri farebbe comodo anche come laterale.



I Campioni d'Italia continuano comunque a seguire Emre Can e Strootman. Al momento il primo nome sulla lista di Marotta e Paratici è quello del tedesco di origine turca: il Liverpool fa muro chiedendo 30 milioni: un accordo potrebbe essere trovato sulla base di 25 milioni anche perché il giocatore va in scadenza nel 2018. Per l'olandese la Roma ha già rifiutato la prima proposta (30 milioni) ma la Juve non intende mollare la presa ed è pronta al rilancio.