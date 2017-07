Juventus, Del Piero promuove Bernardeschi: "Gran colpo"

Il mercato della Juventus entra nel vivo, Bernardeschi è sempre più vicino e Del Piero 'sponsorizza' l'esterno viola: "È un ragazzo che ha già dimostrato di avere grandissime qualità e la Juve è sempre stato un ambiente molto aperto - ha detto Pinturicchio a margine di un convegno tenutosi alla Scuola di Management e Economia dell’Università di Torino - Anche se difficile, impegnativo di grandi responsabilità, dove devi tendere a sbagliare non tanto, ma pochino. Mi piace l’atteggiamento al gioco che ha, perché le caratteristiche tecniche e le qualità che possiede sono abbastanza chiare. Ma mi colpisce soprattutto come interpreta il gioco, la partita: è bello da vedere, uno senza troppe scene, ha quest’attitudine fondamentale. Sarebbe un gran colpo".

Se, come sembra, la trattativa andrà in porto, Bernardeschi potrebbe indossare quella maglia numero 10 che Del Piero ha contribuito a rendere immortale e che al momento non indossa nessuno: "Non capisco perché non mi chiamino, sto ancora abbastanza bene - scherza l'ex capitano, che poi però si fa serio - Fa uno strano effetto non vedere quella maglia, anche se oggi il mondo è cambiato tanto. Il 10 della Juventus resta importante e pesante: non solo per me, ma per Sivori, Platini e Baggio. Mi farebbe piacere lo avesse Dybala, ma è contento del 21, che è un altro numero con una storia importante alla Juve”.

In conclusione ancora qualche giudizio sul mercato dei bianconeri: "A fine mercato la Juventus sarà davanti a tutti e lo dico in base a quello che è il passato: cioè i campionati vinti e il non cambiare tanto, perché è già molto forte. L’ha dimostrato l’anno scorso, anche se dal primo giorno di ritiro si volta pagina e loro sono i primi a sapere che dovranno sudare ancora di più. Da altre parti sta crescendo una consapevolezza diversa, soprattutto in Milan e Inter: il prossimo anno ci sarà più battaglia”.