Juventus, Darmian sarà il sostituto di Lichtsteiner

La Juventus si rifà il look sugli esterni di difesa: dopo le anticipazioni su Filipe Luis, alternativa sulla fascia sinistra in caso di partenza di Asamoah e/o Alex Sandro, si passa alla fascia destra. Secondo Tuttosport negli ultimi giorni sono stati fatti grossi e decisivi passi avanti per l'acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United (ne avevamo già parlato a fine febbraio), l'azzurro prenderà il posto di Stephan Lichtsteiner, in scadenza di contratto, affiancando Mattia De Sciglio.



Darmian in questa stagione ha messo insieme la miseria di 847 minuti, c'è quindi convergenza tra la volontà dei Red Devils di cederlo e del giocatori di tornare in Italia, ancora a Torino ma sulla sponda bianconera.



Un affare da circa 20 milioni di euro mentre Darmian firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione.