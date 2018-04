Juventus, Cuadrado rinnova solo se resta Allegri

Negli ultimi anni è stato l'uomo dei gol pesanti e anche in questa stagione, nonostante il lungo infortunio, è stato decisivo per esempio nella sfida contro il Milan. Juan Cuadrado è uno dei giocatori più importati a disposizione della Juventus, la sua velocità e la sua tecnica possono cambiare le partite in attimo, ma il suo futuro è ancora incerto.

Il contratto del colombiano coi bianconeri scade infatti nel 2020 e la società ha già comunicato di avere il prolungamento pronto, alle stesse cifre attuali, soltanto da firmare. Prima di mettere tutto nero su bianco, però, l'esterno ex Fiorentina vuole sapere quale sarà il destino di Max Allegri, con cui c'è un ottimo rapporto e per il quale sa di essere importante. Qualora il toscano continuasse la sua carriera a Torino, il prolungamento sarebbe una formalità, in caso contrario il giocatore potrebbe valutare le diverse offerte che gli sono arrivate dall’estero.